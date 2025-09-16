Yazılı Kanyon: Doğa ve Tarihin Buluşma Noktası

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, Toros Dağları'nın batı uzantıları içinde yer alan Yazılı Kanyon, zengin bitki örtüsü, tarihi kalıntıları ve berrak sularıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

1989'da tabiat parkı ilan edilen kanyon, derinliği 100 ila 400 metre arasında değişen yapısıyla dikkati çekiyor.

Kanyon içerisinde yer alan Yazılı Dere'nin soğuk kaynak suları, Karacaören Baraj Gölü'ne akıyor, temizliği ve serinliğiyle bölgeye hayat katıyor.

Tabiat parkında 12 endemik bitki türü ile 76 kuş, 10 memeli ve 6 balık türü yaşıyor.

Yaban keçisi, su samuru, doğan ve keklik gibi canlıların da gözlemlenebildiği bölge, doğa fotoğrafçılığı için de imkan sunuyor.

Kanyondan geçen Aziz Paul Yolu ise ziyaretçilere tarihle doğayı buluşturan bir yürüyüş rotası olanağı sağlıyor. Antalya'ya kadar uzanan yaklaşık 500 kilometrelik bu rota, Türkiye'nin en uzun yürüyüş parkurlarından biri olarak biliniyor.

Ziyaretçilerin ayrıca piknik alanlarında vakit geçirebildiği kanyon, doğayla baş başa kalmak isteyenler için Akdeniz'in en özel duraklarından biri olmayı sürdürüyor.