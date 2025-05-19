Yazılı Kanyon'da Düşen Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da yürüyüş yapan üniversite öğrencisi Muhammet Enes S. (21), dengesini kaybederek suya düştü ve akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da suya düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Öğrencisi Muhammet Enes S. (21) ve arkadaşları, yürüyüş için Yazılı Kanyon'a gitti.
Yürüdükleri sırada Muhammet Enes S, dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılarak gözden kaybolan öğrencinin arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Muhammet Enes S'nin bulunması için çalışma başlatan ekipler, öğrencinin cesedine ulaştı.
Cenaze, ekiplerce ön otopsi için Sütçüler Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel