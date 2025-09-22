Yazarlar ve Edebiyatçılardan Gazze Soykırımına Ortak Tepki

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma tepki gösteren 250 yazar ve edebiyatçı, ortak bir açıklama yayımladı.

Filistinli şair ve yazar Mahmud Derviş'in şiirinden "Nereye gitmeliyiz bu son sınırdan sonra/Göklerin sonuncusundan sonra nereye uçar kuşlar/Son rüzgardan sonra nerede uykuya dalar bitkiler?" alıntısıyla başlayan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Artık yeter! Bu yıkım durmalı! Gazze'yi ne uluslararası anlaşmalar, ne bu anlaşmaları imzalamış devletler, ne demeçler kurtarabildi. Yıkımı, İsrail'in işgalci, soykırımcı saldırganlığı, küresel güç ve çıkar peşinde olanlar yarattı ve destekledi. Savaş tüccarları karlarını artırdı, ticaretten para kazananlar sustu. Katliam iki yıldır aralıksız sürüyor. Gazze'den geriye kalan bir şehir mi bilmiyoruz ama her taş, her fısıltı, her duman biziz, insanlık adına ne varsa o."

Açıklamada imzası bulunan isimler arasında Ahmet Ümit, Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Erendiz Atasü, Haydar Ergülen, Latife Tekin, Murat Gülsoy, Oya Baydar ve Yekta Kopan da yer aldı.