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Yazar Rana Demiriz Çayırova 5. Kitap Günleri'nde İmza Günü Düzenledi

Yazar Rana Demiriz Çayırova 5. Kitap Günleri'nde İmza Günü Düzenledi
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Haberler
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Yazar Rana Demiriz, Çayırova'da düzenlenen 5. Kitap Günleri'nde okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. Demiriz, her yıl artan ilgi karşısında mutluluğunu dile getirirken, yazma amacının ülkenin tarihi eserlerine olan ilgiyi artırmak olduğunu ifade etti.

Yazar Rana Demiriz, Çayırova 5. Kitap Günleri'nde imza günü gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 18 Kasım'da kapılarını açan organizasyonda okurlarıyla buluşan yazar Demiriz, kitaplarını imzaladı.

Demiriz, AA muhabirine, ilçede düzenlenen kitap günlerinde her geçen yıl artan ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Okurlarıyla buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Demiriz, ilk kitabını 14 yaşında yazdığını, 4 kitabı sevenlerine sunduğunu kaydetti.

Ülkenin tarihi eserlerine olan ilgiyi artırmak için buralarda geçen maceraları ve milli değerleri yazmaya çalıştığını anlatan Demiriz, "Bunu da tabii öğretmenlerimizin yönlendirmesi, Milli Eğitim Bakanlığımızın tavsiye etmesiyle çok geniş kitlelere ulaştık. Bu misyonla beraber yazmaya, okurlarımla buluşmaya devam edeceğim." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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