Yazar Öğretmenler Fuarı, Gebze'de Düzenlendi
Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Yazar Öğretmenler Fuarı', öğretmenlerin yazarlık yönlerini tanıtma amacı taşıyor. 30 yazar öğretmen, öğrenciler ve velilerle buluşarak öğretmenliğin kültürel ve sanatsal üretim gücünü paylaşacak.

Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Yazar Öğretmenler Fuarı" etkinliği düzenlendi.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen faaliyette 30 "yazar öğretmen", öğrenci ve velilerle buluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "BilGebze" projesi kapsamında gerçekleştirilen fuar, öğretmenlerin yazarlık yönünü tanıtma, eğitim dünyasının kültürel ve sanatsal üretim gücünü toplumla buluşturma amacı taşıyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fuarda, öğretmenliğin sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda üreten, düşünen, yazan ve ilham veren bir meslek olduğu aktarılıyor.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, okuyucularıyla buluşan öğretmenleri stantlarda ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Yazarlar, gelecek hafta ilçede çeşitli etkinliklerle okuyucularıyla buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
