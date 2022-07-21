Yazar Kemalettin Tuğcu'nun kızı Gülsevin Acır, toprağa verildi

Türk edebiyatına 200'ün üzerinde eser kazandıran yazar Kemalettin Tuğcu'nun kızı, Gülsevin Acır, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün 80 yaşında hayatını kaybeden Acır, Kerem Aydınlar Camisinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazı öncesi AA muhabirine konuşan Acır'ın erkek kardeşi Yaman Tuğcu, ablasıyla çocukluk yıllarının çok güzel geçtiğini aktararak, "Her şeyi birlikte yapardık. Babama da çok yardımcı olurdu. Uzun yıllar ona baktı." dedi.

Acır'ın kızı Ebru Uzunbaş da, annesinin bir rahatsızlığının bulunmadığını, kalp krizi geçirerek ani bir ölüm yaşadığını belirterek, "Korona bile olmamıştı. Anne acısı gerçekten zor bir acıymış. Annemler Çengelköy'de doğmuş büyümüş. Hala akrabalarımız burada. Dedem Kemalettin Tuğcu da ilerideki mezarlıktadır. Annemi de bugün Çengelköy Mezarlığına defnedeceğiz." diye konuştu.

Çocuk Vakfının kurucusu ve yazar Mustafa Ruhi Şirin ise Tuğcu ailesini 50 yıldır tanıdığını söyleyerek, Gülsevin Acır ve ailesiyle birlikte her yıl Kemalettin Tuğcu'nun mezarı başında anma programı düzenlediklerini ve üzgün olduğunu aktardı.

Şirin, Acır'ın babasıyla ilişkilerinin çok özel olduğuna vurgu yaparak, "Onlar baba-kız olarak arkadaş gibiydi. Özellikle babasının son dönemde gözlerindeki sorundan dolayı metinlerini daktiloyla Gülsevin Hanım yazardı. Kemalettin Tuğcu üzerinde emeği çoktu." ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine, Acır'ın ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.