Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları, 30 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi ve ülke genelinde yoğun ilgi gördü. Kurslar, 'Yazımda Kur'an var' ve 'Her yaz yeni bir heyecan, cami, çocuk ve Kur'an' temalarıyla düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla açılan yaz Kur'an kursları sona erdi.

Başkanlığın her sene okulların yaz tatiline girmesiyle başlattığı yaz Kur'an kursları, ülkenin dört bir yanında binlerce çocuğun katılımıyla bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Başkanlıkça bu yılki teması, "Yazımda Kur'an var", "Her yaz yeni bir heyecan, cami, çocuk ve Kur'an" olarak belirlen kurs süresince çocukların hem manevi gelişimlerine hem de sosyal yönlerinin güçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlendi.

Bu yıl 30 Haziran-15 Ağustos tarihlerindeki yaz Kur'an kursları, yurt genelinde düzenlenen kapanış programlarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
