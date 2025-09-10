Yayladağı'nda Yeni Okul ve Yemekhane İncelemesi

Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil, ilçede yapımı tamamlanan okullar ile öğretmenevi yemekhanesinde incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bilgil, ilçede yapımı tamamlanan 24 derslikli 2 okul ile Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu ve öğretmenevi yemekhanesini inceledi.

Yapımı tamamlanan alanlarda incelemelerde bulunan Bilgil, yetkililerden gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.