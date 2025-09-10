Yayladağı'nda Yeni Okul ve Yemekhane İncelemesi
Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Bilgil, ilçedeki yapımı tamamlanan okullar ve öğretmenevi yemekhanesinde incelemelerde bulundu. Bilgil, 24 derslikli okullar ve Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bilgil, ilçede yapımı tamamlanan 24 derslikli 2 okul ile Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu ve öğretmenevi yemekhanesini inceledi.
Yapımı tamamlanan alanlarda incelemelerde bulunan Bilgil, yetkililerden gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel