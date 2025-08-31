Yayladağı'nda Olaylı Gece: Anne-Babayı Darbederken Rehin Aldığı Sürücüyle Polisten Kaçmaya Çalıştı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde A.G., anne ve babasını darbettikten sonra bir otomobili çarpıp sürücüsünü rehin aldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan A.G.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde anne ve babasını darbedip, otomobiliyle 5 araca çarptıktan sonra polisten kaçabilmek için başka bir otomobil sürücüsünü rehin alan A.G. gözaltına alındı.

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Antakya-Yayladağı kara yolunda meydana geldi. Otomobiliyle kent merkezi yönünde ilerleyen A.G. ile araçtaki annesi B.G. ve babası H.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.G., anne ve babasını darbettikten sonra otomobilinden indirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, B.G. ve H.G.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Şüphelinin kullandığı otomobili takibe alan ekipler, Defne ilçesindeki uygulama noktasında 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan A.G., kaçtığı otomobiliyle 5 araca çarpıp, hasar verdikten sonra durdu. Araçtan inip koşarak kaçmaya çalışan A.G., yoldan geçen bir başka otomobili durdurup, sürücüsü S.G.'yi rehin aldı. Şüpheli, bir süre sonra etrafını saran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayda yara almayan S.G. ile hastanede tedavisi süren yaralı B.G. ve H.G.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
