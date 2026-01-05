Haberler

Hatay'da ağaçlık alana devrilen öğrenci servisindeki 5 kişi yaralandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir öğrenci servisi ağaçlık alana devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde öğrenci servisinin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 31 S 0955 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Gözlüce Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve 4 öğrenci, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
