Hatay'da ağaçlık alana devrilen öğrenci servisindeki 5 kişi yaralandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir öğrenci servisi ağaçlık alana devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 31 S 0955 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Gözlüce Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve 4 öğrenci, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
