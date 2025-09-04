Yaylada Yıldırım Düşmesi: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu Abdulmenaf Kısak ve oğlu Bayram Kısak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olay, Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Sındıran Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çobanlık yapan Abdulmenaf Kısak ile oğlu Bayram Kısak yaylada hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Abdulmenaf Kısak ile oğlu Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şenkaya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
