Devrilen motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada
Bursa'da yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü kontrolü kaybetti. Devrilen motosiklet yayaya çarptı; her iki kişi hafif yaralı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
BURSA'da yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için ani fren yapan sürücünün kontrolünden çıkıp, devrilen motosiklet, yayaya çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki valizle yolun karşısına geçmek isteyen yayayı fark edip, çarpmamak için sürücüsünün ani fren yaptığı motosiklet devrildi. Sürücü düşerken, kayan motosiklet yayaya çarptı. Savrulan motosiklet ile valiz metrelerce ileriye sürüklenirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaya ile motosiklet sürücüsü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı