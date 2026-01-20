Haberler

Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı; Kaza Anı Kamerada

Güncelleme:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan Songül Baş, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Songül Baş (41), ağır yaralandı. Songül Baş'ın yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı vermesine neden olan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 12 Ocak'ta Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Baş'a, E.A. idaresindeki 34 PGE 784 plakalı otomobil çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Baş, sürücü E.A. tarafından araca bindirilerek önce yakındaki bir polikliniğe, ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan ve durumu ağır olan Baş'ın, yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
