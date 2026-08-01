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Yaya geçidinde motosikletler çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

Yaya geçidinde motosikletler çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
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HATAY'ın Antakya ilçesinde yaya geçidinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde yaya geçidinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi Antakya-Reyhanlı kara yolu üzerinde meydana geldi. H.A. (72) yönetimindeki plakasız motosiklet, yaya geçidinde karşıya geçerken A.A. (22) idaresindeki 31 AK 870 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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