Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidini kullanan bir kadın, otomobilin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından sürücüye ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yaya geçidini kullanan kadın, ayağının üzerinden otomobilin geçmesi sonucu yaralandı.

Şeyh Sinan Mahallesi Omurtak Caddesi'nde, H.G. idaresindeki otomobil, yaya geçidini kullanan N.D'nin ayağının üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

N.D, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü H.G'ye, yayaya geçiş hakkı tanımadığı gerekçesiyle 4 bin 512 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
