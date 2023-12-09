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Yaya geçidinde cipin çarptığı anne ve kucağındaki 2 yaşındaki oğlu öldü

9 Aralık 2023 16:45 Son Güncelleme: 16:46 Abone Ol

Alanya'da yaya geçidinde cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Fatma İhtiyar (30) ile Anıl İhtiyar'ın (2) cenazesi ailesi tarafından morgdan alınarak Cikcilli Hacı Baba Mezarlığı'na getirildi. Öğle namazı sonrası gerçekleştirilen cenazede anne ve oğlunun tabutu yakınları tarafından taşındı. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. Dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan anne ve oğlu, yan yana defnedildi. Eşini ve oğlunu kaybeden Ercan İhtiyar, cenazede göz yaşlarını tutmakta zorlandı. (DHA)