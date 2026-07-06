Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Avukat Tuğçe hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Avukat Tuğçe Şen'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Tabutuna avukat cübbesi serilen Şen, Fakıllı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
TABUTUNUN ÜZERİNE CÜBBESİ KONULDU
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Avukat Tuğçe Şen'in (24) cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Şen'in yakınları, tabuta avukatın cübbesini serdi. Şen'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fakıllı Mezarlığı'na gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı