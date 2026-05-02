Yavuzyılmaz'dan İzmir Çevre Yolu İddiası: Ücretsiz Yol Paralı Hale Getirilecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İzmir Çevre Yolu’nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını iddia etti. Yavuzyılmaz, yolun özelleştirilmesi halinde vatandaşlardan yıllık en az 4 milyar 326 milyon lira geçiş ücreti tahsil edileceğini öne sürerek, "Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş çevre yollarını özelleştirmek vatandaşa ihanettir" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İzmir Çevre Yolu'nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını iddia etti. Yavuzyılmaz, yolun özelleştirilmesi halinde vatandaşlardan yıllık en az 4 milyar 326 milyon lira geçiş ücreti tahsil edileceğini öne sürerek, "Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş çevre yollarını özelleştirmek vatandaşa ihanettir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir Çevre Yolu'na ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm İzmirlilerin ve yolu İzmir'den geçenlerin dikkatine! Çok yakında, İzmir Çevre Yolu artık ücretsiz değil, paralı olacak! Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ücretsiz olarak işlettiği İzmir Çevre Yolunun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettik. Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında; Özelleştirildikten sonra İzmir Çevre Yolunda uygulanacak araç geçiş ücret tarifesini paylaşıyorum: Balçova-Gaziemir: 33 TL, Gaziemir-Otoyol Ayrımı: 31 TL, Otoyol Ayrımı-Üniversite Ayrımı: 40 TL, Üniversite Ayrımı-Karşıyaka: 33 TL. Bağlantı yolları dahil toplam 51 km."

2025 yılında İzmir Çevre Yolundaki araç geçiş sayısı: 141 Milyon 298 Bin adet. 2010 yılındaki özelleştirme paketinde de yer alan İzmir Çevre Yolunun, 2026 yılı itibariyle özelleştirilmesi gerçekleşirse şirket, bu otoyolları, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatlarıyla işlettiğinde; Şirketin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 4 Milyar 326 Milyon Lira olacak.

25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar: 108 Milyar Lira. Güncel kurla en az 2 Milyar 402 Milyon Dolar. Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş olan çevre yollarını özelleştirmek vatandaşa ihanettir! Derhal bu özelleştirme planından vazgeçin!"

Kaynak: ANKA
