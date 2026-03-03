Yavuz Ağıralioğlu: "Türk Devleti, Önce Milletimize, Sonra Türk ve İslam Alemine, Nihayetinde İnsanlığa Miğfer Olacak Pratiği Ortaya Koymalıdır"

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türk Devleti, jeopolitiğinin ve tarihinin bilinciyle realiteyi doğru tahlil etmeli; önce milletimize, sonra Türk ve İslam alemine, nihayetinde insanlığa miğfer olacak duruş ve pratiği ortaya koymalıdır" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"İnsanlığın kaderi; şahıslarını, milletlerin ve devletlerin üstünde gören, fütursuzluğu bir yönetim biçimi olarak benimseyen gözü dönmüş iki delinin ve bir avuç azgın azınlığın eline bırakılamaz. Kazananı olmayan her savaş gibi, zararın bölgeyle sınırlı kalmayacağı ve tüm coğrafyalara sirayet edeceği, bu savaşın müsebbip ve müdahil aktörlerince iyi hesap edilmelidir. 21. Yüzyılı Ortaçağ'a çeviren, diplomasiyi yok eden, egemenlik ve insan haklarını hiçe sayan bu kendini bilmezliğe karşı durmak, aidiyetlerin ve kimliklerin ötesinde herkesin boynuna bir borçtur. Uluslararası camia; bireyler, ülkeler ve kurumların tamamı nezdinde sorumluluklarının gereğini yerine getirmelidir. Güçlerinin asimetrisinde bir cesaret ve hakkaniyet kesbeden İspanya ve Hindistan, buna manidar iki zıt örnektir. Türk Devleti, jeopolitiğinin ve tarihinin bilinciyle realiteyi doğru tahlil etmeli; önce milletimize, sonra Türk ve İslam alemine, nihayetinde insanlığa miğfer olacak duruş ve pratiği ortaya koymalıdır."

Kaynak: ANKA