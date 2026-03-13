Haberler

İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti.

Güncelleme:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Ağıralioğlu, Ortaylı'nın kültüre ve ilim dünyasına yaptığı katkıların unutulmayacağını belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaştığı mesajda, "Tarihimize, kültürümüze ve ilim dünyamıza yaptığı kıymetli katkılar milletimizin hafızasında yaşamaya devam edecektir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve ilim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu,  tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Bazı insanlar yalnızca yaşadıkları dönemin değil, bir milletin hafızasının da parçası olurlar. Bir milletin hafızası olan tarihine ömrünü vakfeden; ilmiyle, irfanıyla ve vakur duruşuyla bu memleketin fikir hayatına iz bırakan kıymetli tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybettik. Tarihimize, kültürümüze ve ilim dünyamıza yaptığı kıymetli katkılar milletimizin hafızasında yaşamaya devam edecektir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve ilim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
