Yavuz Ağıralioğlu, Sebilürreşad Kültür Merkezi'ni Ziyaret Etti

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Sebilürreşad Kültür Merkezi'ni ziyaret etti ve burada sohbet etti.

Yavuz Ağıralioğlu, Anahtar Parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sebilürreşad Kültür Merkezi'ni gezdikten sonra, merkez yönetimiyle bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: ANKA
