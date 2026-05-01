Yavuz Ağıralioğlu: "1 Mayıs, Emeğin, Adaletin ve İnsan Onurunun Hatırlandığı Önemli Bir Gündür"

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 1 Mayıs mesajında, "Üreten, çalışan, bu ülkenin yükünü omuzlayan tüm emekçilerimizin yanında; haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve alın terinin karşılığını eksiksiz aldığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Alın teri kutsaldır, emeğin karşılığı haktır… 1 Mayıs; emeğin, adaletin ve insan onurunun hatırlandığı önemli bir gündür. Üreten, çalışan, bu ülkenin yükünü omuzlayan tüm emekçilerimizin yanında, haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve alın terinin karşılığını eksiksiz aldığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor tüm emekçilerimize kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: ANKA