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Yavru Kediyi Sevip Öptükten Sonra Boğdu

Yavru Kediyi Sevip Öptükten Sonra Boğdu
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Bolu'da bir kişi, elektrikli motosikletiyle durarak yanındaki yavru kediyi sevip öptükten sonra elleriyle boğarak kaldırıma bıraktı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheli, motosikletiyle uzaklaşırken görüntüler polis tarafından incelenmeye başlandı; hayvanseverler tepki gösterdi.

BOLU'da elektrikli motosikletiyle yol kenarında duran kişi, yanında getirdiği yavru kediyi sevip öptükten sonra elleriyle boğarak kaldırıma bıraktı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak'ta meydana geldi. Elektrikli motosikletiyle yol kenarında duran genç, elindeki kediyi önce sevip öptü. Bu kişi, daha sonra sevdiği yavru kediyi elleriyle boğdu. Motosiklet sürücüsü, öldürdüğü yavru kediyi kaldırıma bırakarak uzaklaşırken, o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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