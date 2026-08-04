Yavru Kediyi Sevip Öptükten Sonra Boğdu

BOLU'da elektrikli motosikletiyle yol kenarında duran kişi, yanında getirdiği yavru kediyi sevip öptükten sonra elleriyle boğarak kaldırıma bıraktı. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak'ta meydana geldi. Elektrikli motosikletiyle yol kenarında duran genç, elindeki kediyi önce sevip öptü. Bu kişi, daha sonra sevdiği yavru kediyi elleriyle boğdu. Motosiklet sürücüsü, öldürdüğü yavru kediyi kaldırıma bırakarak uzaklaşırken, o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı