Yavru Kedi Ağaçtan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, ağaçta mahsur kalan gözleri görmeyen kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, tedavi için Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akçakent Mahallesi TOKİ Konutları yolunda yavru kedinin ağaçtan inemediğini gören çocukların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan kedi yavrusunun gözlerinin görmediği belirlendi.
Yavru kedi tedavi için Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel