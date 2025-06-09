Yavru Ceylan, Keçi Sütüyle Hayata Tutunuyor

Ormanda bulunan ceylan, keçi sütüyle hayata tutundu

SİNOP - Sinop'un Durağan ilçesinde çobanların bulduğu yavru ceylan, keçi sütü isle beslenerek hayata tutundu.

Durağan Çerçiler Köyü Kirencik Mahallesi'nde keçi otlatan Çatalcı ailesi, ormandan gelen sesler üzerine ağaçlara doğru ilerledi. Burada annesi olmayan yeni doğan bir ceylan fark eden çobanlar, ceylanı himayelerine aldı. Ceylanı, sürüde bulunan anne keçilerin sütü ile besleyen çobanlar, durumu da ilgili kurumlara ilettiler.

Ceylana çok iyi baktıklarını ve yetkililerin gelmesini beklediklerini dile getiren Aptullah Çatalcı, "Keçilerimi otlatırken ormanın tehlikeli bir bölgesinde yavru ceylan buldum. Yavru ceylan yalnız ve sesi az çıkıyordu. 4 gündür yavru ceylanı sürümüzde misafir ediyoruz. İlgili yerlere de bildirdik. Onlar gelene kadar sahip çıkmamızı söylediler. Elimizden geldiği kadar bu güzel hayvanı korumaya çalışıyoruz. Şu ana kadar ceylanı keçi sütü ile besledik. Anne keçilerin hepsini emiyor" dedi.

Çobanlar, ceylanın Milli Parklar tarafından bayramdan sonra almasını bekliyor.