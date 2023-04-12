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Yavaş'ın ardından İmamoğlu da seçim sürecinde ve sonrasında belediyeden maaş almayacak

Yavaş'ın ardından İmamoğlu da seçim sürecinde ve sonrasında belediyeden maaş almayacak

Güncel Haberler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim propaganda gezilerine başlaması nedeniyle 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağını açıklamıştı. Bu noktada gözlerin çevrildiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne yapacağı netleşti. Yapılan açıklamada, "İmamoğlu seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır." denildi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldığı son kararı duyurmuş ve "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için Pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım" demişti.

İMAMOĞLU'NUN NE YAPACAĞI MERAK EDİLMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından gözler Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, merak edilen soruya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"SEÇİM SÜRECİNDE VE SONRASINDA MAAŞ ALMAYACAK"

Ongun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sorular üzerine: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 12 aylık maaşını depremzedelere bağışlamıştır. Seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır."

Yavaş'ın ardından İmamoğlu da seçim sürecinde ve sonrasında belediyeden maaş almayacak

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Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Murat Ongun Güncel Haberler

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