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Yatırım vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 14 şüpheli tutuklandı

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Manisa merkezli 12 ilde yatırım vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturmada 16 kişi yakalandı, 14 şüpheli tutuklandı. Zanlılara ve paravan şirketlere ait hesaplarda 102 milyon 895 bin 702 liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Manisa merkezli 12 ilde yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatırım yapma vaadiyle bir kişinin şüpheli hesaplara 2 milyon 701 bin lira göndererek dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemede, zanlılara ve paravan şirketlere ait hesaplarda 102 milyon 895 bin 702 liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Söz konusu tutarlarla fiziki altın ve döviz alımı yapıldığı, banka şubelerinden nakit çekildiği ve paranın izini kaybettirmek amacıyla ara hesaplara transfer edilerek aklandığı tespit edildi.

Olayla bağlantısı belirlenen 27 şüpheliden 5'inin farklı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelilere yönelik 22 Eylül'de 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalandı, 6 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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