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Yatırım dolandırıcılığı operasyonunda Beyoğlu ve Şişli'de 95 kişi gözaltına alındı.

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Yatırım dolandırıcılığı operasyonunda Beyoğlu ve Şişli'de 95 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, öne sürülen uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik soruşturmada 95 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Beyoğlu ve Şişli'deki iki çağrı merkezine düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar hakkındaki tahkikat sürüyor.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de suç faaliyetlerinde bulundukları öne sürülen uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik soruşturma kapsamında 95 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; ülkemizde suç faaliyetlerinde bulunan uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik yapılan incelemelerde; şüpheli şahısların dolandırıcılık faaliyetlerini organize ettikleri Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bulunan iki ayrı çağrı merkezi tespit edilmiştir.

Suç faaliyetlerinin aydınlatılması ve delillerin toplanması amacıyla, tespiti yapılan iki çağırı merkezine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
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