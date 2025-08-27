Yatağan'da Cesur An: Boş Çöp Kutusunu Durduran Adam

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde belediye binası önünde rampadan aşağıya doğru hareket eden çöp konteynerini Ferhat Berberoğlu durdurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yatağan Belediyesi önünde boş bırakılan çöp konteyneri, rampa aşağı hareket etti. Durumu fark eden Ferhat Berberoğlu, koşarak konteyneri durdurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; Berberoğlu'nun, konteyneri park halindeki araçlara çarpmadan durdurduğu anlar yer aldı.