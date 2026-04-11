Yatağa bağımlı hastanın ortopedik yatak sevinci

Güncelleme:
Bitlis’in Konuksayar köyünde yatalak hasta Saniye Albayrak, evde sağlık hizmetleri kapsamında ortopedik yatağına kavuştu. İl Sağlık Müdürü ile ekibine teşekkür eden Albayrak, ilk kez pencereden köyünü izledi.

BİTLİS merkeze bağlı Konuksayar köyünde yatağa bağımlı olan Saniye Albayrak'ın (81) ortopedik yatak talebi evde sağlık hizmetleri kapsamında karşılandı. Ortopedik yatağa kavuşan Albayrak yetkililere teşekkür etti.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Konuksayar köyünde yaşayan ve 7 yıldır yatalak hasta olarak tedavi gören Saniye Albayrak, 31 Mart'ta yaşadığı diş ağrısı nedeniyle Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerini arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışına rağmen eve ulaşan sağlık görevlileri, Albayrak'ın diş çekimini yaparak ağrılarını giderdi. Ziyaretine gelen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene'den de ortopedik yatak talep eden Albayrak'ın bu isteği karşılandı. Köye gelen ekipler köylülerin desteği ile evin penceresini sökerek yatağı eve aldı.

Yatağına kavuşan Saniye Albayrak, ilk olarak evinin penceresinden köyü izleyerek, ekiplere dua etti. Albayrak'ın oğlu Maşuk Albayrak, "Geçtiğimiz hafta annemin diş tedavisi için gelen evde bakım hizmeti ile birlikte bizi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şaban Ergene'ye yatak talebimizi iletmiştik. Sağ olsun o da bugün ekibi ile birlikte anneme yatağını gönderdi. Başta İl sağlık Müdürü olmak üzere ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak

"Müzakere başlamaz" resti sonrası ABD, İran'ın şartını kabul etti
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti
İran'dan müzakere öncesi kritik açıklama: ABD'ye tam güvensizlikle müzakereye giriyoruz

İran'dan müzakere öncesi kritik açıklama
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu

1,5 yıl önce tüm birikimiyle satın aldı, şimdi can korkusu yaşıyor
'Sultan Süleyman' esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi

"Kanuni" esprisinden gözaltına alınan komedyen için karar verildi
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi