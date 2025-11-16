Haberler

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Güncelleme:
Kabe'de, "Huşu içinde tavaf yapıyorum. 3 tane çocuk. Nasıl yakışıklılar biliyor musun?" sözleriyle tepki çeken yaşlı kadının ardından bir kişi daha benzer video yayınladı. Aynı yakışıklı çocukları kendisinin de gördüğünü iddia eden genç kadının videoda, "İnsan mı, melek mi?' diye şüphe ediyorsun. Muhterem zatlar olduğunu düşünüyorum." dediği görüldü.

  • Kabe'de yaşlı bir kadın, tavaf sırasında gördüğü üç çocuğu 'Huşu içinde tavaf yapıyorum. Nasıl yakışıklılar biliyor musun?' sözleriyle anlattı.
  • Genç bir kadın, aynı çocukları gördüğünü öne sürerek 'İnsan mı, melek mi?' diye şüphe ettiğini ve 'Muhterem zatlar olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.
  • Kabe'de çekilen bu videolar, sosyal medyada yayılarak ibadet ruhuna aykırı davranışlar nedeniyle eleştirilere neden oldu.

Kabe'de çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir video, büyük bir tartışma başlattı. İlk olarak yaşlı bir kadının tavaf sırasında gördüğü üç çocuğu "Huşu içinde tavaf yapıyorum. Nasıl yakışıklılar biliyor musun?" sözleriyle anlatması tepki çekti. Bu videonun ardından, bir başka genç kadın da benzer bir video yayınladı.

KABE'DEKİ SKANDAL VİDEOYA YENİSİ EKLENDİ

Genç kadın, aynı çocukları kendisinin de gördüğünü öne sürerek, "İnsan mı, melek mi?' diye şüphe ediyorsun. Muhterem zatlar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kutsal topraklarda ibadet bağlamında çekilen bu videolar, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük eleştiriye neden oldu.

Görüntüler, manevi mekanlarda dikkatin başka yönlere çekilmesi ve ibadet ruhuna aykırı davranışlar sergilenmesi gibi nedenlerle tepki topladı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMahir İşbilen:

Ne var şimdi bunda olabilir rezillik nerede

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
