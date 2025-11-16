Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Kabe'de çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir video, büyük bir tartışma başlattı. İlk olarak yaşlı bir kadının tavaf sırasında gördüğü üç çocuğu "Huşu içinde tavaf yapıyorum. Nasıl yakışıklılar biliyor musun?" sözleriyle anlatması tepki çekti. Bu videonun ardından, bir başka genç kadın da benzer bir video yayınladı.

KABE'DEKİ SKANDAL VİDEOYA YENİSİ EKLENDİ

Genç kadın, aynı çocukları kendisinin de gördüğünü öne sürerek, "İnsan mı, melek mi?' diye şüphe ediyorsun. Muhterem zatlar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kutsal topraklarda ibadet bağlamında çekilen bu videolar, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük eleştiriye neden oldu.

Görüntüler, manevi mekanlarda dikkatin başka yönlere çekilmesi ve ibadet ruhuna aykırı davranışlar sergilenmesi gibi nedenlerle tepki topladı.