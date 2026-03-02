Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile 'Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi İş Birliği Protokolü'nü imzaladı. Bu protokolle büyüklerin refahı ve sosyal hayata katılımları artırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile "Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi İş Birliği Protokolü"nü imzaladıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bakanlıkta imzalanan işbirliği protokolüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi İş Birliği Protokolü'nü imzaladık. Bu adımla şehrimize kazandıracağımız yeni hizmet binamızın temelini atıyor, büyüklerimizin refahını ve sosyal hayata katılımını artıracak çalışmaları yaygınlaştırıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz iş birliğinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Protokolümüzün Gaziantep'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."???????"

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Süper Lig devinden TFF ve MHK'ya zehir zemberek tepki: Derhal bekliyoruz

Süper Lig devi TFF ve MHK'ya savaş açtı
Fenerbahçe'de 10 günlük kabus

Fenerbahçe'ye büyük şok! 10 gündür kabus bitmedi