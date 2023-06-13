Yaşlı adam genç kızı sokak ortasında taciz etti: 76 yaşındayım, beni tahrik ediyorsun

Sakarya'da yaşayan genç bir kız, yolda yürüdüğü sırada yaşlı bir adam tarafından sözlü taciz uğradı. Genç kızın, giyimi nedeniyle kendisini eleştiren yaşlı adam, söyledikleriyle saç baş yoldurttu.

"BENİ TAHRİK EDİYORSUN"

Yaşlı adam, genç kıza "Bu ne hal böyle, sizin giyinik olman lazım" deyince ortalık karıştı. Genç kızın, "Ya senin de adam olman gerekiyor" demesi üzerine yaşlı adam bu kez, "Ya ben 76 yaşındayım beni tahrik ediyorsun" dedi. O anlarda çevrede bulunanlar araya girdi.

YAŞLI ADAM KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Daha sonra olay yerindeki yerel gazeteciye konuşan yaşlı adam, "Ben 76 yaşındayım. İnsanı tahrik ediyorlar, o hale geldik. Anadan üryan dolaşıyor. Kızım böyle dolaşma dedim. Söylediğim o kadar, başka bir şey yok. Ben ne karışırım, ama insanız ya. Allah-u Teala sadece kıskanmayan domuzu yarattı. 18 bin alemin içinde ben aptal değilim ya. 99 depremi oldu, öbür tarafta 45 bin kişi öldü. 45 milyon kişi ölse gene değişen bir şey yok ya. Ben bunu söylüyorum, yoksa beni ilgilendirmez, seni ilgilendirmez diye bir şey yok. İlgilendirir, ilgilendirmesi lazım. İnsanız çünkü" sözleriyle kendini savundu.