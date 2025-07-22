Yaşlı adam, selamını almayan kişiye demediğini bırakmadı

Yaşlı adam, selamını almayan kişiye demediğini bırakmadı
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Yaşlı adam, selamını almayan kişiye demediğini bırakmadı
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İstanbul'da metrobüse binen yaşlı adam, selamını almayan vatandaşla tartıştı. Bir türlü sakinleşmeyen yaşlı adam, "Ulan almazsan alma, çakal. Ateist misin? Selamı almak farzdır. Allah emrediyor, sen kimsin lan?" dedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir metrobüste ilginç bir kavga yaşandı. Metrobüse binen yaşlı adam, bir yolcuya selam verdi. Yolcu, yaşlı adamın selamını almayınca ortalık karıştı.

SELAMINI ALMAYINCA SİNİRLENDİ

Sinirlenen yaşlı adam, "Ulan almazsan alma, çakal. Müslüman memleketinde bırakın bu yolları. Selam veriyoruz ben almam diyor ya. Ateist misin? Boşvere vere böyle oldu bunlar çıktı piyasaya. Selamı almak farzdır. Allah emrediyor sen kimsin lan?" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlara kimse anlam veremedi. Yaşlı adam güçlükle sakinleştirilirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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