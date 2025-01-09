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Yasin Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Oldu

Yasin Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Oldu
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Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı olarak gösterilmesiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığına Yasin Yıldız seçildi. Yıldız, 30 oy alarak başkanlık görevini üstlendi. Siyasi kariyerine 2004 yılında başlayan Yıldız, daha önce Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı gösterilmesi sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığına Yasin Yıldız seçildi.

Bağcılar Belediye Meclisinde, mevut başkan Özdemir'in AK Parti İl Başkanlığına aday olmak için görevden ayrılmasının ardından yeni başkanın belirlenmesi için seçim yapıldı.

İki adayın bulunduğu seçimde Bağcılar Belediye Meclisi Üyesi Yasin Yıldız, 30 oy olarak Bağcılar Belediye Başkanı oldu.

Yasin Yıldız kimdir?

Aslen Gümüşhaneli olan ve 1983'te İstanbul'da dünyaya gelen Yıldız, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu, İstanbul Aydın Üniversitesinde "Yerel Yönetimler" alanında yüksek lisans yaptı.

AK Parti Bakırköy İlçe Gençlik Kollarında 2004'te aktif siyasete başlayan Yıldız, 2007-2009 arasında Bakırköy İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaparken, 2009'da AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bahçelievler Belediyesi meclis üyeliği görevlerine seçildi.

2014'teki yerel seçimlerin ardından Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yıldız, 2021'de AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Yıldız, 2024 yerel seçimleri sonrası Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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