Yasemin Minguzzi, Ordu'da 'Çocuklar için adalet' yürüyüşüne katıldı

ORDU'da 'Çocuklar için adalet' yürüyüşüne katılan Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) annesi Yasemin Minguzzi, "Haberlerde yanlış anlaşılan bir şey söylemek istiyorum. Hep '24 yıl ceza aldılar' deniliyor ama böyle bir şey yok. 8-9 yıl ceza aldılar, o kadar yatacaklar" dedi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak 2025'te bıçaklı saldırıya uğrayan ve 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için Altınordu ilçesinde 'Çocuklar için adalet' yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte anne Yasemin Minguzzi'nin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, evlatlarını kaybeden anneler ve çok sayıda kişi yer aldı. Burada konuşan Yasemin Minguzzi, bugün olayın gerçekleştiği tarih olan 24 Ocak olduğunu belirterek, "Bizi yalnız bırakmayıp, buraya geldiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Karadenizli olduğum için buraya gelmek istedim. Haberlerde yanlış anlaşılan bir şey söylemek istiyorum. Hep '24 yıl ceza aldılar' deniliyor ama böyle bir şey yok. 8-9 yıl ceza aldılar, o kadar yatacaklar. Bu da böyle bilinsin. Aldıkları ceza kesinlikle 24 yıl değil. Atlas evladımızın katilleri de 3-4 yıl yatacak" dedi.

Yasemin Minguzzi, Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın davası için 4 Mart'ta bu kentte olacağını ve Meclis'e yürüyeceğini belirterek, "Yasa çıkacak dediler, sözlerini tutmadılar. Bizi oyaladılar. Biz duracak mıyız, tabi ki durmayacağız. Bilindiği üzere bizim istinaf kötü sonuçlandı. Bunun daha Yargıtay'ı var, insan hakları var. Hiçbir zaman durmayacağız. Mücadeleye devam. Bizim için yanımızda olması çok kıymetli" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,