- 'Yaşayan İnsan Hazineleri' Ödülü'nü alan Tansel Işık bastonu anlattı

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Yaşayan İnsan Hazineleri' Ödülü alan Devrekli Baston Ustası Tansel Işık, 46. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Devrek Bastonu hakkında bilgiler verdi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde babasından öğrendiği bastonculuk mesleğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü"nü alan Tansel Işık, 46. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezinde bastonun hikayesinden bahsetti.

Tansel Işık, "Burada bulunaktan ve söyleşiyi yapmaktan son derece mutluyum. Böyle ortamlara çok alışkın değilim sürçü lisan edersem kuşuma bakmayın. Baston Latinceden gelen bir kelime insanoğlunun var olduğundan beri kullandığı bir ürün. İnsanoğlu yaşlandığı ve sakatlandığı müddetçe ihtiyaç duymuş. Dünyanın her tarafında baston yapılıyor ve en eski mesleklerden bir tanesi. Bizlerde büyüklerimizden aldığımız öğretiyle bu mesleği devam ettiriyoruz. 40 yılı aşkın bu mesleği yapıyorum. Türkiye'nin bir numarası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdir edilmek son derece gurur verici. Baston Latince bir kelime ve Türkçe karşılığı dayanak zamanla bu kelime değnek olmuş. Bir çok yerde baston yapımı var. Devrek Deyince baston, baston deyince akla baston gelir. 250 yıllık mazisi olan bir iş. Önceden sadece dayanak olarak yapılan iş sonradan üzerine çeşitli işlemeler ve süslemelere yapılarak günümüzdeki formuma kavuşmuş. Bizde bu işin bir yerinde olmak bunu tanıtmak bizlere nasip oldu" şeklinde konuştu.