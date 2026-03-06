Haberler

Bakan Güler, Bulgar Mevkidaşı Zapryanov ile Görüştü

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile ikili ve bölgesel savunma konularında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede her iki Bakan, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
