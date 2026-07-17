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Gökbilimciler, kayalık bir ötegezegende atmosfer keşfetti

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Gökbilimciler, Dünya'ya 48 ışık yılı uzaklıktaki LHS 1140 b ötegezegeninde ilk kez atmosfer tespit etti. Helium bulunan gezegen, yaşanabilir bölgede kayalık yapıdaki ilk atmosferli ötegezegen olarak kayıtlara geçti.

Gökbilimciler, yıldızının "yaşanabilir bölgesinde" bulunan kayalık bir ötegezegende ilk kez bir atmosfer tespit etti.

Space.com internet sitesinin haberine göre, bilim insanları, Dünya'ya 48 ışık yılı uzaklıktaki "LHS 1140 b" isimli kayalık yapıya sahip ötegezende atmosfer saptadı.

Bu keşif, sıvı suyun var olabilmesi için yıldızına uygun mesafede, yıldızının "yaşanabilir Goldilocks Bölgesi'nde" bulunan bir kayalık gezegende gözlemlenen ilk atmosfer keşfi olarak kayda geçti.

Araştırmanın baş yazarı Collin Cherubim, gezegenin atmosferinde helyum tespit edildiğini, bunun herhangi bir kayalık ötegezegen için yapılan ilk doğrudan tespit olduğunu ifade etti.

Ötegezegenin 2017'de keşfine dahil olan ve bu yeni çalışmanın araştırmacılarından Jason Dittmann, "Bu gezegen yaklaşık 10 yıl önce keşfedilmişti ve ancak şimdi 'Tamam, bu bir atmosfere sahip.' diyebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Gezegenin sera etkisi yaratabilecek miktarda atmosferi olduğunu belirten Cherubim, "Büyük olasılıkla, (bu ötegezegen) Dünya'da yaşamaya elverişli olarak kabul ettiğimiz koşullara ve sıvı suyun varlığını destekleyebilecek koşullara sahip olacaktır." dedi.

Araştırma, "Science" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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