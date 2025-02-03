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Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın

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Durakta otobüs bekleyen 18 yaşındaki genç kız, kendisiyle tanışmak isteyen adam nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Adamın görüşme teklifini ısrarla reddeden genç kız, "Böyle şeyler söylüyorsunuz biz de korkuyoruz." derken, çektiği videoya, "Türkiye'de akşam eve gitmek isteyen genç kızsın" notunu düştü.

Akşam saatlerinde evine gitmek için durakta otobüs bekleyen 18 yaşındaki genç kız korku dolu anlar yaşadı. Durağın arkasındaki alanda bekleyen adamın ısrarlı görüşme tekliflerini reddeden genç kız, uzun süre adamdan kurtulamadı.

"BÖYLE ŞEYLERDEN BİZ KORKUYORUZ"

18 yaşında olduğunu söyleyen genç kıza şahıs, "25 yaşında gösteriyorsun" yanıtını verdi. Genç kız, "Rahatsız oluyorum böyle şeylerden. Biz korkuyoruz. Bu hiç hoş bir teklif değil." dedi.

"EVE GİTMEK İSTEYEN GENÇ KIZSIN"

Yaşadıklarını videoya çeken genç kız, " Türkiye'de akşam eve gitmek isteyen genç kızsın." notunu düştü.

Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHalil ibrahim Adıgüzel:

o.c

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Haber YorumlarıYılmaz Olduk:

abazalar işbaşında

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıRamazan Uslu:

Turkiye toplumu olarak malesef ki cahil geri kalmış bir milletiz avrupalilar boşuna barbar dememişler ayrıca doğuya gittikçe bu eğitim kültür seviyesi malesef ki düşüyor artık terör de bitti umarım doğuya da yatırımlar yapılır bu çocuklar eğitim görsün modern çağa ayak uydursunlar umarım birgün mutlu huzurlu medeni bir ülkede yaşarız

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Şu kekoya bakın. Ne kadar rahat. Hiç tanımadığı biriyle ne kadar rahat konuşmaya çalışıyor. Kızı esir almış.

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