Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın

Akşam saatlerinde evine gitmek için durakta otobüs bekleyen 18 yaşındaki genç kız korku dolu anlar yaşadı. Durağın arkasındaki alanda bekleyen adamın ısrarlı görüşme tekliflerini reddeden genç kız, uzun süre adamdan kurtulamadı.

"BÖYLE ŞEYLERDEN BİZ KORKUYORUZ"

18 yaşında olduğunu söyleyen genç kıza şahıs, "25 yaşında gösteriyorsun" yanıtını verdi. Genç kız, "Rahatsız oluyorum böyle şeylerden. Biz korkuyoruz. Bu hiç hoş bir teklif değil." dedi.

"EVE GİTMEK İSTEYEN GENÇ KIZSIN"

Yaşadıklarını videoya çeken genç kız, " Türkiye'de akşam eve gitmek isteyen genç kızsın." notunu düştü.