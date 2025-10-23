Haberler

Yasa Dışı Geçişte Yakalanan Firari Tutuklandı

Yasa Dışı Geçişte Yakalanan Firari Tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 yıl 6 ay hapis cezası olan Afgan firari A.R. yakalanarak tutuklandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken jandarma tarafından yakalanan ve yapılan parmak izi araştırmasında 3 ayrı suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu firari A.R. (33), tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmenci köyünde yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu A.R.'yi yakaladı. Teslim edildiği Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde yapılan parmak izi eşleştirmesi sonucunda A.R.'nin Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma', Ankara Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve Kırşehir İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla firari olarak arandığı belirlendi. A.R., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.R., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

