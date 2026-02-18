Haberler

Bitlis merkezli 4 ilde "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı

Bitlis merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yapan 24 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütüldü.

Bitlis merkezli 4 ilde "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve İstihbarat şubelerince Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" yapanlara yönelik 9-11 Şubat tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 18 yaşını doldurmuş kişilere ait banka hesaplarını satın alarak bu hesaplar üzerinden "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından elde edilen paraları aklamaya çalıştıkları belirlenen 26 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine Bitlis, İstanbul, Diyarbakır ve Bilecik'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı, 4 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2 şüpheli serbest bırakıldı.

