16 ilde siber suç operasyonu: 126 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 16 il merkezli 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği' ve 'Taciz' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 126 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 41'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt'te 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik son 5 gündür süren operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ürün satışı, kripto yatırım ortaklığı danışmanlığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Yerlikaya, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik" dedi.