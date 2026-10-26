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Yasa dışı bahis şüphelileri adliyede: 30 tutuklama

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Yasa dışı bahis şüphelileri adliyede: 30 tutuklama
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30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKütahya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 30’u tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kütahya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 30'u tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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