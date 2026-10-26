Yasa dışı bahis şüphelileri adliyede: 30 tutuklama

Yasa dışı bahis şüphelileri adliyede: 30 tutuklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKütahya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 30’u tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kütahya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 30'u tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı