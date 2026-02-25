Haberler

Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı sayısı 60'a yükseldi

Güncelleme:
Antalya merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 60'a ulaştı. 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 72 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 72 kişiden 4'ünün daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 60'a yükseldi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 zanlı daha gözaltına alındı.

Böylelikle yakalanan şüpheli sayısı 60'a yükseldi.

Zanlılar, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edilmiş, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu dün Antalya'da 56 ve Afyonkarahisar, Aksaray, Batman, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kırşehir ile Van'da 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 56 şüpheli yakalanmış, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacmi tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
Haberler.com
500

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı

