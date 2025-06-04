Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 93 Şüpheli Yakalandı

"Yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 93 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, Zonguldak, Yalova, Ardahan, Eskişehir ve Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonlarda 93 kişinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, bu kişilerden 24'ünün tutuklandığını, 37'si hakkında da adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildiğini bildirdi.

Şüpheliler hakkındaki soruşturma

Şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldığını duyuran Yerlikaya, başvurdukları yöntemleri şöyle sıraladı:

"Vatandaşları 'yatırım, faizsiz kredi, araç kiralama, ev satışı' gibi sahte ilanlarla ve yasa dışı bahis sitelerine yönlendirerek dolandırma, sahte kripto para işlemleriyle haksız kazanç sağlama, sosyal medyada düşük faizli kredi vaadiyle kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktarma ve son olarak vatandaşları arayarak isimlerinin FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip hesaplarından yüklü miktarda para transfer ettirme."

Yerlikaya, operasyonların düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek dijital suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.