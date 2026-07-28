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Batman'da 232 Milyon Liralık Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 1 Tutuklama

Batman'da 232 Milyon Liralık Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 1 Tutuklama
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Batman'da, yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen suç gelirlerini akladığı tespit edilen 3 paravan şirkete yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şirket hesaplarında 232 milyon liralık işlem hacmi belirlenen soruşturmada, 1 şüpheli tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

BATMAN'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklandığı belirlenen 3 paravan şirkete yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirketlerin hesaplarında 232 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, herhangi bir resmi ofisi bulunmayan ve illegal faaliyet gösteren 3 paravan şirket belirledi. Mayıs ayında başlatılan ve 3 ay süren teknik ile mali takipte, şirket hesaplarında 1 Ocak-1 Haziran tarihleri arasında toplam 232 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştiği belgelendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ile 2 paravan şirket kaşesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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