DKMP'den yasa dışı avcılığa 984,7 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, vurduğu yaban keçisi ile yakalanan bir avcıya 984 bin 718 TL idari para cezası uyguladı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce (DKMP), vurduğu bir yaban keçisi ile yakalanan kişiye yasa dışı avcılıktan 984 bin 718 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılığa suçüstü. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında, yasa dışı avcılık yapan bir şahıs suçüstü yakalandı. Vurduğu yaban keçisi ile birlikte yakalanan şahsa, ilgili kanun kapsamında 984 bin 718 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı. Aladağlar Milli Parkı-Niğde; yaban hayatını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
