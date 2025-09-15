YARSAV Başkanı Eminağaoğlu'ndan CHP Davası Açıklaması

(ANKARA) - Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin, "Davadan umulan hiçbir sonuç elde edilmesi mümkün değil. Bu dava Türkiye'de hukuka, demokrasiye, Cumhuriyet'e sahiplenilmesini daha da öne çıkaran bir dava oldu. Umduklarının tam tersi bir sonuç doğurdu" dedi.

Ankara 42. Asliye Mahkemesi'nde görülen CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultay davasının duruşmasının görüldüğü sırada mahkeme önünde ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, şunları söyledi:

"Davayı hukukla açıklamak mümkün değil. Bu dava özü itibarıyla siyasi bir dava. Aynı zamanda hukukun, demokrasinin, Cumhuriyet'in de sahiplenmesini gerektiren bir dava. Normal koşullarda davanın sonuçlanması ve reddedilmesi lazım. Ertelendiğinde veya dava kabul edildiğinde bu süreçte zaten olağanüstü kurultay yapılmış olacak. Yeni organlar seçilmiş olacak. Yeni organlar seçildiğinde davanın hiçbir sonucu kalmayacak. Dolayısıyla davadan umulan hiçbir sonuç elde edilemeyecek. Hukuken böyle söylüyoruz. Ancak ne tür girişimde bulunulursa bulunulsun, Yüksek Sçeim Kurulu'nun da Anayasa Mahkemesi'nin de kararları bu yönde. Davadan umulan hiçbir sonuç elde edilmesi mümkün değil. Bu dava Türkiye'de hukuka, demokrasiye, Cumhuriyet'e sahiplenilmesini daha da öne çıkaran bir dava oldu. Umduklarının tam tersi bir sonuç doğurdu."