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Bursa'da Otoyolda Makas Atan İki Otomobil Çarpıştı: O Anlar Kamerada

Bursa'da Otoyolda Makas Atan İki Otomobil Çarpıştı: O Anlar Kamerada
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda makas atarak yarışan iki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Tehlikeli manevralar ve çarpışma anı, başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı; görüntülerde panik anları da yer aldı.

BURSA'da otoyolda makas atarak yarışan iki otomobil, çarpıştı. Hasarlı kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil otoyolda makas atıp, şerit ihlali yaparak bir süre yarıştı. Bu sırada otomobillerden biri, yarıştığı diğer araca arkadan çarparak yoldan çıkıp ters şeride geçti. Diğer araç ise yolun ortasına savruldu. Kazada yaralanan birinin olmadığı, araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Sürücülerin akan trafikteki tehlikeli manevraları ve çarpışma anı ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobildekilerin "Arkamızda çok kötü kaza oldu" diyerek yaşadıkları panik anı da duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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